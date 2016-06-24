Столичный Андреевский спуск с субботы станет пешеходным
18:10, 24 июня 2016Киев
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Движение будет ограничено на территории постоянно действующей ярмарки.
Столичный Андреевский спуск станет пешеходным / УНИАН
С 8 часов утра 25 июня на постоянной основе будет ограничено движение транспорта на территории постоянно действующей выставки-ярмарки на Андреевском спуске в связи с установкой механических устройств для ограничения движения (боллардов). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
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Граждане, которые живут на Андреевском спуске в пределах пешеходной зоны, предприятия, учреждения, организации, единственный подъезд к которым проходит через пешеходную зону, должны получить радиопультиы для управления боллардами.
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