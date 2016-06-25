На День молодежи движение транспорта на Крещатике будет перекрыто
В Киеве движение транспорта по ул. Крещатик в эти выходные будет перекрыто.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Для автомобилей главная улица Киева будет закрыта с вечера субботы до вечера воскресенья.
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«С 19:00 25 июня до 22:00 26 июня движение наземного транспорта по улице Крещатик будет ограничено на участке от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади. Такие ограничения связаны в связи с проведением мероприятий ко Дню молодежи», - говорится в сообщении.
Также, отметили в КГГА, изменится работа маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит по улице Крещатик.
Напомним, в воскресенье, 26 июня, в Украине будут отмечать День молодежи.