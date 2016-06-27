Скончался депутат Киевского облсовета Николай Семеняка

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Это произошло сегодня ночью. По предварительной информации, смерть наступила из-за сердечного приступа.

Семеняка был членом фракции "Укроп", членом постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций.

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Николай Семеняка родился 6 декабря 1967 года в селе Каменное Рокитновского района Ровенской области. В 1987 году окончил Ялуторовський сельскохозяйственный техникум Тюменской области по специальности агроном. Работал по специальности. С марта по май 2014 года – председатель Барышевской районной совета в Киевской области. В 2013 – 2014 годах был участником Революции Достоинства в составе 8-й Афганской сотни. В 2014-2015 годах - участником боевых действий в составе добровольческого батальона "Айдар" на востоке Украины. С ноября 2015 года – депутат Киевского областного совета VII созыва.