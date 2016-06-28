Экс-мэр Киева Омельченко попал в ДТП (фото)
Политик Александр Омельченко попал в ДТП с фурой.
Фура двигалась в третьей полосе по Южному мосту, а авто Омельченко - на второй, передает Еспресо.TV.
Две машины одновременно решили перестроиться и притерлись.
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У авто Омельченко разбитое зеркало и поцарапанные двери. Оба участника ДТП долго спорили, кто виноват.
В результате аварии никто не пострадал.
Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 20 декабря автомобиль «Volvo», который принадлежит Омельченко, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и скрылся с места происшествия.
23 декабря в больнице скончалась женщина, травмированная в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля бывшего киевского городского головы Александра Омельченко.