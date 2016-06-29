В Киеве появилась самая большая в мире византийская фреска "Земля и небо" (фото)

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В рамках фестиваля Mural Social Club известный греческий уличный художник Фикос Антониос украсил 16-этажный дом Киева крупнейшей в мире византийской фреской.

Работа имеет название "Earth and Sky" ("Земля и небо").

"Фигуры, изображенные на мурали, символизируют небо и землю. Созданная мной фреска стала главным арт-объектом в истории греческого искусства с древних времен. Это, безусловно, крупнейший византийский мурал в мире. Он в три раза выше статую Зевса в Олимпии, которая является одним из семи чудес света", - подчеркивает художник.

Фикос родился в 1987 году в Афинах, где до сих пор проживает. С детства художник рисовал все, что видел вокруг себя – комиксы, пейзажи, иконы и многое другое. В 13 лет он начал изучать византийский живопись под руководством Джорджа Кордиса, с которым позднее в течение 5-ти лет создавал фрески в православных храмах, развивая при этом собственный стиль живописи.

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Имея опыт граффити-художника и иконописца, Фикос работает над созданием фресок в общественных местах. Ценность этих работ является исключительной, ведь это впервые, когда византийская монументальная техника встречается с одной из форм современного искусства – стрит-артом.

Тематика росписей художника исходит из традиции православной и древней греческой мифологии.