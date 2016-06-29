Щорс на очереди: "Правый сектор" анонсировал снос известного памятника в центре Киева

Об этом сообщили в пресс-службе "Правого сектора".

"30 июня годовщина рождения Романа Шухевича. Добровольческое движение ОУН предлагает всем присоединиться к празднованию этого дня прямым нациозащитным действием. Будет демонтирован памятник большевику Николаю Щорсу", - говорится в сообщении.

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В "Правом секторе" рассказали, что памятник должен быть снесен в соответствии с законом о декоммунизации, однако власти Киева до сих пор этого не сделали.

"ОУН приглашает всех 30.06.2016 0 19:00, г. Киев, на пересечении улиц Симона Петлюры и Тараса Шевченко возле памятника Щорсу (м. "Университет") чтобы снести наконец памятник палачу! "Правый сектор" также присоединяется к этой акции", - отметили в ПС.

Напомним, 29 мая в Киеве возле станции метро "Лыбидская" окончательно разрушили памятник чекистам.