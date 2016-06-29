Киев является наиболее подготовленным городом для проведения Евровидения-2017 - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания рабочей группы, где обсуждали подготовку заявки Киева на проведение Евровидения-2017.

"Все мы понимаем, что провести на достойном уровне песенный конкурс Евровидение – это шанс презентовать наш город, нашу страну. И Киев сегодня формализует свое желание и свою готовность стать городом-хозяином для проведения Евровидения-2017", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что столица – наиболее подготовленный и приспособленный для проведения такого уровня мероприятий город. И отметил, что у Киева уже есть опыт проведения конкурса Евровидение в 2005 году и финала чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

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"Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине в 2017 году Песенного конкурса "Евровидение-2017" поставил ряд требований для определения города-хозяина Евровидения-2017. Например, арена должна быть крытой площадкой и вмещать 7 тысяч зрителей. У нас есть "Дворец спорта", рассчитанный на 10 тысяч человек, есть НСК "Олимпийский" на 70 тысяч человек, Международный выставочный центр на 50 тысяч человек", – отметил Киевский городской председатель.

По инфраструктуре, отметил Кличко, то Киев здесь также опережает остальных украинских городов.

"У нас, как того требуют организаторы, имеющиеся отели европейского уровня с разной ценовой политикой, у многих из которых удобное расположение в центральной части города. Мы имеем современную и развитую транспортную инфраструктуру, 2 международных аэропорта, удобное сообщение", – сказал мэр Киева.

Что касается мер безопасности, то, отметил Киевский городской голова, столичная власть уже разработала концепцию "Safe and nice" и сейчас внедряет в рамках программы "Безопасная столица" систему видеонаблюдения, благодаря которой полицейские смогут работать эффективнее. Ранее городская власть запустила курсы английского для столичных правоохранителей.

Кроме того, украинская столица готова предложить туристам богатую культурную программу.

"Я надеюсь, что Киев в следующем году во второй раз будет принимать "Евровидение" и мы сделаем все, чтобы осуществить необходимую подготовку и провести конкурс на самом высоком уровне. Тем более, что готовиться мы уже начали", – отметил Кличко.

Столичная власть уже создала рабочую группу по проведению Евровидения-2017 и назначила ответственных по направлениям подготовки, такими как транспорт, медицинская помощь, инфраструктура и др.

В заседании рабочей группы по подаче Киевом заявки на проведение Евровидения-2017 приняли участие директора НСК "Олимпийский" и "Дворца спорта", руководитель Патрульной полиции Киева, заместители председателя КГГА, руководители райгосадминистраций столицы и руководители профильных департаментов.