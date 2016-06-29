В Дарницком районе Киева прорвало водопровод, улицу затопило ржавой водой (фото)

В результате этого дорогу залило ржавой водой, написала на своей странице в Facebook нардеп Елена Бойко.

"Это крайняя улица от мусоросжигательного завода "Энергия". А теперь еще и прорвало водопроводные сети. Судя по масштабам аварии, воды не будет, дороги - тоже. Уже одно авто попало в ловушку", - говорится в ее сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее авария на трубопроводе вблизи станции метро "Лыбедская", рядом ТРЦ "Ocean Plaza", повлекла за собой провал асфальта на проезжей части. По информации очевидцев, струя воды из-под земли была очень мощной, прилегающую территорию залило водой, "как после бомбежки побило пару машин".