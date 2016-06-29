"Укррослизинг" предлагает столичному метрополитену мирно урегулировать вопрос долга

Об этом говорится в соответствующем обращении предприятия к главе Киева Виталию Кличко.

Представители ООО «Укррослизинг» также сообщили, что не хотят изымать 100 единиц вагонов метрополитена, которые находятся в лизинге КП «Киевский метрополитен», поскольку это может поставить под угрозу транспортное сообщение города.

«Учитывая прежде всего интересы киевлян и гостей города, а также финансовое состояние коммунального предприятия и возможности городского бюджета, лизингодатель ООО «Укррослизинг» готово пойти на уступки, которые максимально защитят интересы всех сторон, и заключить мировое соглашение с КП «Киевский метрополитен». А следовательно, КП «Киевский метрополитен» и городской власти Киева будет сформировано и отправлено предложение относительно дисконта для мирового соглашения», – говорится в заявлении предприятия.

Напомним, задолженность КП «Киевский метрополитен» перед ООО «Укррослизинг» образовалась в 2010-2013 годах и составляет более 2 млрд грн. Сегодня она продолжает увеличиваться, поскольку со 100 единиц вагонов метрополитена, которые находятся в лизинге, срок оплаты лизинговых платежей истек только по 86 единицах, а по 14 − закончится в 2017-2018 годах. Поэтому по 14 вагонах лизинговые платежи будут продолжать начисляться, а задолженность – расти. 13 мая по требованиям ООО «Укррослизинг» Хозяйственный суд г. Киева даже наложил арест на сотню взятых в лизинг вагонов. Впрочем, после того как Виталий Кличко обратился к СНБО и лично к президенту Украины с просьбой помочь в решении этой ситуации, компания ООО «Укррослизинг» резко изменила свою позицию.