В Киеве движение по мосту Патона ограничивают на несколько дней
21:27, 29 июня 2016Киев
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В Киеве с вечера 29 июня частично ограничат движение автомобильного транспорта по мосту Патона в связи с ремонтом дорожного покрытия.
Водителей призвали отнестись к ситуации с пониманием / Фото УНИАН
"С 21:00 29 июня до 06:00 04 июля 2016 года в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия в первой полосе движения на мосту им. Патона, в направлении движения с проспекта Воссоединения на бульвар Дружбы Народов, будет частично ограничено движение автотранспорта в месте выполнения работ", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.
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"Киевавтодор" призывает водителей отнестись ко временным неудобствам с пониманием и по возможности выбирать другие маршруты движения.
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