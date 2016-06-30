В Киеве появилась вторая "Родина-мать" (фото)
12:00, 30 июня 2016Киев
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В столице Украины появился новый мурал под названием "Родина-мать".
В столице появилась новая "Родина-мать" / facebook.com/geo.ya
Картину на доме создал австралийский художник Reka One, как сообщается на его странице в Facebook.
Украшенная здание находится по адресу проспект Бажана 9.
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Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве появилась самая большая в мире византийская фреска "Земля и небо".
Фото: facebook.com/geo.ya
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