В Киеве появилась вторая "Родина-мать" (фото)

12:00, 30 июня 2016
Киев
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В столице Украины появился новый мурал под названием "Родина-мать".

мурал / facebook.com/geo.ya

Картину на доме создал австралийский художник Reka One, как сообщается на его странице в Facebook.

Украшенная здание находится по адресу проспект Бажана 9.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве появилась самая большая в мире византийская фреска "Земля и небо".

мкрал / facebook.com/geo.ya

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