Накануне анонсированного сноса возле памятника Щорсу уже дежурит автобус с правоохранителями (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, возле монумента красному командиру, на тротуаре на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Симона Петлюры, стоит автобус, в котором находятся около двух десятков правоохранителей в малиновых беретах.

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Накануне председатель Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский сообщил, что его подопечные собираются демонтировать в Киеве памятник Щорсу вечером 30 июня, в день рождения Романа Шухевича.

Однако официальные власти заявили, что не допустят демонтажа, а ситуацию будет контролировать полиция.