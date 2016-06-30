Накануне анонсированного сноса возле памятника Щорсу уже дежурит автобус с правоохранителями (фото)
14:21, 30 июня 2016Киев
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Возле памятника Щорсу в Киеве уже с полудня дежурит автобус с правоохранителями.
Возле памятника Щорсу дежурят правоохранители / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, возле монумента красному командиру, на тротуаре на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Симона Петлюры, стоит автобус, в котором находятся около двух десятков правоохранителей в малиновых беретах.
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Накануне председатель Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский сообщил, что его подопечные собираются демонтировать в Киеве памятник Щорсу вечером 30 июня, в день рождения Романа Шухевича.
Однако официальные власти заявили, что не допустят демонтажа, а ситуацию будет контролировать полиция.
Возле памятника Щорсу дежурят правоохранители / Фото УНИАН
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