Кличко стал первым пассажиром сервиса Uber в Киеве

«Я рад, что Киев стал первым городом в Украине, где начинает работать сервис UberX. Мы стремимся привлекать в столицу инновационные проекты, в частности, и в автомобильных перевозках. Сегодня Uber – международная компания, которая быстро развивается и предоставляет он-лайн сервис в более чем 450 городах мира. С приходом Uber в Киев у пользователей приложения, которые привыкли к его услугам в Лондоне, Париже и других городах, появится возможность так же удобно и с комфортом передвигаться по Киеву», – сказал мэр во время презентации запуска сервиса в столице, передает пресс-служба КГГА.

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Также, отметил Виталий Кличко, для пассажиров Uber – это больше гарантий безопасности, поскольку у компании высокие требования к водителям, предоставляющих услуги. Для работы же бизнеса это прозрачность и легальность деятельности.

Мэр отметил, что с момента запуска и до самого вечера воскресенья, 3 июля, все киевляне смогут воспользоваться сервисом Uber бесплатно. «Я уверен, что киевляне оценят качество и безопасность сервиса», – подчеркнул Виталий Кличко.

Uber – это онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси через сайт, а также через приложения на iPhone или на устройствах Android. Этот сервис успешно работает в Нью-Йорке, Лондоне, Пекине, Сиднее и еще более чем в 450 городах мира.

Оплата за поездки через приложение Uber осуществляется исключительно по безналичному расчету через привязанную к аккаунту банковскую карту.