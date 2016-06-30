Столичные депутаты единогласно поддержали обращение Кличко против роста тарифов ЖКХ

30 июня на заседании Киевсовета городские депутаты единогласно поддержали обращение, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, Кличко требует установить такие тарифы для населения, чтобы люди тратили не больше 15% от совокупного дохода среднестатистической семьи. И не повышать расценки, пока не будет проведена индексация заработных плат и пенсий.

«Мы должны настаивать на нашей позиции и отстаивать ее. Потому что сегодня люди не могут платить по новым тарифам, люди и так еле выживают. Что может привести и к коллапсу в сфере ЖКХ. Это вопрос очень важный. Поэтому мы обращаемся к Кабинету министров и надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен. Без индексации зарплат и пенсий тарифы повышать нельзя!», – подчеркнул Кличко.

Напомним, что ранее две комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и самоуправления – поддержали обращение, которое инициировал мэр Киева.