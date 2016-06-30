Правоохранители взяли под охрану памятник Щорсу на бульваре Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители оцепили по периметру монумент и перекрыли для прохожих выход из подземного перехода на бульвар в его сторону.

Рядом припарковано около 10 автобусов с правоохранителями. Есть также полицейские машины и автомобиль скорой помощи.

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Правоохранители продолжают прибывать в район памятника.

Инициаторов свержения памятника Щорсу - главы Организации украинских националистов (ОУН) Николая Кохановского и его активистов пока нет.

Как сообщал УНИАН, лидер ОУН заявил, что его подопечные собираются демонтировать в Киеве памятник Щорсу вечером 30 июня, в день рождения Романа Шухевича.

Однако официальная власть заявила, что не допустит демонтажа, а ситуацию будет контролировать полиция.

В свою очередь в КГГА напомнили, что монумент будет демонтирован, как только Министерство культуры Украины изменит его статус. Тогда памятник Щорсу планируют перенести к будущему музея декоммунизации.