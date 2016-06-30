Снос памятника Щорсу: в ОУН Коханивского рассказали о компромиссе с властью Киева, его должны демонтировать до 24 августа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коханивский сообщил журналистам.

«На самом деле вчера я вел переговоры, в частности, и о том, чтобы дать срок киевским городским властям перенести его (памятник Щорсу) в музей тоталитарного искусства, который где-то там организуется», - сказал он.

«Нас такой вариант устраивает. Поэтому они просили месяц, но я дал даже больше - до 24 августа, ко Дню независимости. Если до Дня независимости не перенесут, мы оставляем за собой право действовать как действовали всегда», - отметил Коханивский.

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Он пояснил, что сегодняшнее мероприятие имеет предупредительный смысл.

По словам лидера ОУН, он лично пришел на акцию, чтобы указать на недостатки власти, потому что закон о декоммунизации должным образом не выполняется. В то же время он отметил, что сегодняшнее мероприятие носит мирный характер.

«Абсолютно понятно, что мы не будем штурмовать эти ряды спецназовцев, Нацгвардии, которые сейчас окружили памятник Щорсу. Для нас приемлемо, если городские власти, действуя в соответствии с законом о декоммунизации, сами куда-то его уберут из центра города», - добавил Коханивский.