В центре Киева мотоциклисты подстрелили мужчину в автомобиле (фото)

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

«Сегодня в 8:15 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины на Печерской площади столицы. Полицейские на месте происшествия обнаружили 48-летнего мужчину с огнестрельными ранениями тела. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшего сразу госпитализировали в больничное учреждение», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что пострадавший на собственном автомобиле двигался по Печерской площади. В это время двое неизвестных на мотоцикле несколько раз выстрелили в направлении водителя, нанеся мужчине огнестрельные ранения грудной клетки, ног и шеи, сообщили в полиции.

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На месте происшествия работают следственно-оперативные группы городской и районной полиции, эксперты-криминалисты, оперативники. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия и выясняют все обстоятельства содеянного.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском районном управлении столичной полиции. Предварительно следователи квалифицируют произошедшее как покушение на убийство.

Как сообщает Эспрессо.TV, подстреленный мужчина работает дантистом.