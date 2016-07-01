Приемные отделения столичных больниц будут отвечать европейским стандартам – КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время рабочего визита в Киевскую городскую клиническую больницу №12, передает пресс-служба КГГА.

«В соответствии с Концепцией развития системы здравоохранения, это одно из четырех приемных отделений, которые запланировано открыть до конца этого года: два детских (Киевская городская детская клиническая больница №1 и №2) и два взрослых (Киевская городская клиническая больница №12 и Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи). Мы должны приложить максимум усилий, чтобы и оснащение отделения, и уровень оказания медицинских услуг соответствовали европейским стандартам. Городская власть вместе с руководством больницы выработает дальнейший план действий относительно реализации этого проекта и в ближайшее время приступит к его воплощению в жизнь», – рассказал Николай Поворозник.

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Он отметил, что в среднем за сутки приемное отделение Киевской городской клинической больницы №12 оказывает медицинскую помощь около 120 пациентам, которые обратились в учреждение самостоятельно или были доставлены каретами «скорой».