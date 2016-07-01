Кличко передал 100 велосипедов патрульной полиции Киева

«Надеюсь, отныне полицейские смогут более оперативно и эффективно работать, передвигаясь по городу на велосипедах, следить за соблюдением правопорядка в публичных местах. Потому что безопасность – один из основных вопросов, которые сегодня беспокоят людей», – отметил Виталий Кличко.

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Он заметил, что велосипеды, которые передает город патрульным, – производства немецкой компании, качественные и современные, с необходимыми снаряжением – зеркалами, фарами, бутылочками для воды. Такие же использует в своей работе полиция Турции, передает пресс-служба КГГА.

«Также мы приобрели шлемы», – отметил Киевский городской председатель.

«Велосипед в работе патрульных – это прежде всего мобильность и маневренность. Он предоставляет ряд преимуществ, позволяет патрулировать в пешеходных зонах, быстро передвигаться между автомобилями в городских пробках», – отметил Виталий Кличко.

Мэр добавил, что в понедельник исполняется годовщина создания киевской полиции и подчеркнул, что столичная власть и полиция – это одна команда.

«Мы рассчитываем на киевскую полицию. А киевская полиция может рассчитывать на общину, которая помогает в наведении правопорядка в нашем городе. Мы запустили курсы английского для столичных правоохранителей. Мы хотим, чтобы наша полиция была профессиональной, современной и технологичной. А для этого она должна иметь все необходимое для эффективной работы. И мы ей в этом помогаем», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Отвечая на вопрос журналистов о стоимости проекта по приобретению велосипедов для патрульной полиции Киева, Виталий Кличко отметил, что цена проекта – более 40 тыс евро и он профинансирован за средства спонсоров.

В свою очередь, начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля поблагодарил Виталия Кличко и выразил надежду, что с новым оснащением полицейские патрули станут более оперативными и эффективными.

«Когда мы впервые поговорили с мэром о велопатруле, я не ожидал, что будет настолько быстрая реакция и поддержка этого проекта. Мэр сказал: мы все сделаем максимально быстро. И вот сегодня мы уже имеем велосипеды. Мы чрезвычайно благодарны. И начинаем курсы веломастерства для патрульных. В первую очередь будем патрулировать парки, которых в Киеве очень много. Уже завтра первые велопатрули выедут на Труханов остров. В пробках также будет проще и легче справляться с трафиком. Поэтому эффективность нашей работы должна повыситься», – отметил Юрий Зозуля.