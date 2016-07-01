Кличко: Правительство должно безотлагательно урегулировать проблему с блокированием счетов теплокоммунэнерго

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Он подчеркивает, что нельзя допустить, чтобы через взаимоотношения НАК «Нафтогаз» и теплокоммунэнерго страдали жители украинских городов.

Читайте такжеКличко обратился к президенту, правительству и руководству "Нафтогаза" из-за блокирования счетов киевских энергокомпаний

По его словам, правительство Украины должно безотлагательно урегулировать этот вопрос и обеспечить разблокирование счетов теплоснабжающих компаний, передает пресс-служба КГГА.

«Арест счетов парализовал процесс подготовки городов к отопительному сезону. Наложен арест на счета 104 крупнейших теплоснабжающих предприятий страны, в частности, в Киеве, а также в Запорожской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Ровенской областях. В столице из-за невозможности закупки материалов «Киевэнерго» прекратило плановый ремонт почти на 200 объектах. Еще более тысячи ремонтов на тепловых сетях, в том числе аварийных, тоже под угрозой остановки. Обращаю внимание представителей правительства, что уже завтра в Киеве на ликвидацию аварийной ситуации могут не выехать аварийные бригады «Киевэнерго». Аналогичная ситуация сегодня в большинстве крупных украинских городов. И это происходит в условиях, когда с сегодняшнего дня, без индексаций зарплат и пенсий, опять повышаются тарифы на услуги ЖКХ», – заявил мэр столицы.

Виталий Кличко призвал премьер-министра безотлагательно инициировать встречу представителей правительства Украины, в частности руководства Министерства юстиции, НАК «Нафтогаз», столичной власти и руководителей теплокоммунэнерго.

«Сегодня необходимо вернуть все теплокоммунэнерго страны в нормальный режим работы, чтобы гарантировать людям предоставление необходимых услуг, подготовить городские хозяйства к зиме и обеспечить стабильное обслуживание в аварийных ситуациях. Вопрос задолженности надо решать конструктивно, а не методами, которые, в первую очередь, вредят населению и никоим образом не способствуют решению проблемы», – подчеркнул Виталий Кличко.