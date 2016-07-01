В Киеве светофоры на одной из центральных дорог заработают в режиме "зеленая волна"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, «зеленая волна» - это работа светофоров в режиме, при котором зеленый свет горит по всей улице, что позволяет транспорту максимально быстро проезжать отрезок, а не ехать от перекрестка до перекрестка, ожидая своей очереди на светофоре. Такая практика чаще используется на крупнейших транспортных артериях города.

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По словам заместителя председателя КГГА Ильи Сагайдака, повышение скорости движения на городских магистралях и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети приведет к уменьшению пробок на дорогах города, что улучшит экологическую ситуацию.

«Данный проект внедряется в тестовом режиме интеллектуальной транспортной системы в городе Киеве (ИТС), и я надеюсь, что пропускная способность дорог увеличится и существующие проблемные зоны, возникшие на дорогах города, будут преодолены. В случае успешного тестирования «зеленая волна» появится и на других магистралях столицы, основные из которых - маршруты так называемого «малого кольца», - отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель.

«Режим «зеленая волна» позволит десяткам тысяч киевлян тратить меньше времени на передвижение по городу при возможности непрерывного движения транспортного потока на определенном участке в случае соблюдения рекомендуемой скорости (40-50 км/ч)», - сообщил директор КП «Киевдорсервис» Виктор Черний.