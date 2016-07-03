Для дружбы порода не важна: в столице состоялась выставка беспородных собак (фоторепортаж)

Вчера, 2 июля, любящие хозяева беспородных собачек показывали своих любимцев и разглядывали чужих. Выставка прошла под лозунгом "Для дружбы порода не важна".

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Участники "Кубка Барбоса" наряжали своих четвероногих друзей в карнавальные костюмы и собирали помощь для приютов бездомных животных.

УНИАН делится с читателями трогательным фоторепортажем.