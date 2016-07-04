В Киеве в частный дом бросили взрывчатку (фото, видео)

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, событие произошло ночью на территории частного дома в Бортничах в Дарницком районе.

Неизвестные лица бросили неустановленные взрывные устройства, в результате чего был поврежден фасад здания и два окна на первом этаже.

В результате взрыва никто не пострадал.

Примерно в 1:45 в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение от 32-летней жительницы района о том, что неизвестные бросили во двор взрывные устройства.

По указанному адресу немедленно выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции. Правоохранители опросили владельцев дома и возможных свидетелей этого происшествия. Со слов потерпевших установлено, что когда они услышали взрывы, выбежали на улицу и увидели поврежденные фасад и окна дома.

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В ходе тщательного обследования двора и прилегающей территории полицейские изъяли части запалов, а именно: два рычага, ударник, пружину и другие металлические осколки, предположительно, от гранаты "РГД-5".

По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства этого происшествия и разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.