Кличко поздравил новую украинскую полицию с первой годовщиной работы

Как сообщает пресс-служба КГГА, Виталий Кличко напомнил, что год назад перед новой полицией ставилась задача – изменить не только бренд, но и воплотить в жизнь новую философию работы правоохранителей.

«Прошедший год доказал, что украинские правоохранители могут работать совершенно по другим стандартам чем до этого, а их работа вышла на качественно иной уровень», – сказал столичный голова.

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Он добавил, что шаг за шагом, современной полиции удается менять ситуацию. Мэр отметил, что именно принципиальность полиции в обеспечении правопорядка заставляет граждан уважать закон и соблюдать порядок.

Кличко подчеркнул, что для него, как для мэра столицы Украины, одна из главных задач, чтобы киевляне и гости столицы чувствовали себя защищенными. Именно поэтому, добавил мэр, столичные власти оказывают помощь полиции.

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«Наша задача – сделать все, чтобы условия работы киевской полиции были самыми современными», – отметил Кличко. Он напомнил, что в рамках программы «Безопасная столица» и введения системы управления городом Smart City происходит установка камер видеонаблюдения на улицах Киева, введены бесплатные курсы английского для Службы 102, переданы 100 велосипедов со снаряжением для патрульной полиции Киева.

«Я всегда говорю, что столичные власти и полиция – это одна команда. Мы рассчитываем на киевскую полицию. А киевская полиция может рассчитывать на общину, которая помогает в наведении правопорядка в нашем городе», – сказал председатель Киевской городской администрации.

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Кличко также добавил, что власти Киева и в дальнейшем будет оказывать помощь, чтобы киевская полиция становилась еще более профессиональной, современной и технологичной.

«Эффективность работы полиции должна повышаться. Правоохранители должны предоставлять качественный сервис и оперативно реагировать на те серьезные вызовы, которые возникают сегодня в столице», – подчеркнул Виталий Кличко. Он добавил, что киевляне рассчитывают на четкие действия полиции в борьбе с коррупцией, наведении порядка на дорогах Киева, в парковке в городе, борьбе с незаконной торговлей и тому подобное.