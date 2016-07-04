Кличко презентовал концепцию обновления Киевского зоопарка

“Вокруг Киевского зоопарка было много спекуляций, разнообразных слухов - то застроят его, то за город якобы собираются перенести. Я сразу сказал: столичный зверинец однозначно останется там, где он находился исторически. Но мы сделаем его лучше, привлекательнее и одной из настоящих визитных карточек нашего города”, - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что в 2010 году зверинец попал в антирейтинг мировых зоопарков, а долг предприятия в октябре 2014 года составил 10 миллионов гривен. “Мы сменили руководство зверинца, провели аудит, пригласили отечественных и европейских экспертов для разработки концепции развития зоопарка – и уже готовы ее презентовать. В прошлом году зоопарк оплатил долги, ввел прозрачную систему закупки кормов, начал обмен одинокими животными с другими зоопарками мира. Для посетителей теперь действует электронный билет, на территории зоопарка работает сеть Wi-Fi”, - рассказал о введенных новшествах Киевский городской голова.

Мэр отметил, что в 80-х годах столичный зоопарк посещали 2 млн человек в год. В 2014 году - только 450 тыс. В то же время, после смены руководства, в прошлом году посещаемость зоопарка выросла до 600 тысяч, а в этом году есть тенденция к увеличению этого показателя еще на 20%.

“Мы за короткое время смогли вытащить Киевский зверинец из позорного списка худших зоопарков мира и сегодня ведем переговоры о восстановлении членства в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, откуда наш зоопарк исключили в 2007-ом году. Это позволит киевскому зверинцу обмениваться наиболее ценными видами животных с крупными зоопарками Европы”, - подчеркнул Кличко.

Рассказывая о концепции обновления зоопарка, мэр Киева отметил, что основная цель - сделать киевский зверинец настоящим местом для семейного досуга. “Среда обновленного зоопарка будет максимально приближенным к естественным условиям – не будет шумных аттракционов, не будет решеток для животных. В зоопарке появятся смотровые площадки, места с единой средой для животных и людей, большой и интересный экскурсионный маршрут”, - отметил Кличко.

Он отметил, что во время обновления зверинца будет сохранена вся уникальная коллекция растений, а основными материалами для реконструкции будут дерево, камень и стекло. Во время реконструкции зоопарк будет продолжать работать.

Смета реконструкции зоопарка, по предварительным оценкам, составляет около 300 миллионов гривен. Как отметил Кличко, часть этих средств будет профинансирована из городского бюджета. Большую же часть денег столичная власть планирует получить от неравнодушных меценатов. Киевский городской голова заверил, что распределение средств, тендеры на работы будут проходить открыто и прозрачно.

“Я обращаюсь к спонсорам и меценатам присоединиться к этому проекту через фонд «Будущий Киев», который уже реализовывал важные проекты. Как, например, восстановлению забора ботанического сада. Уверен, что вместе мы превратим Киевский зверинец на один из лучших в мире, на место, которое будет дарить положительные эмоции и детям, и взрослым”, - подчеркнул Кличко.

В свою очередь, директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин отметил, что концепция реконструкции зоопарка предусматривает применение принципа географического зонирования. Так на карте столичного зверинца появится "Африканская саванна". "На месте одного из устаревших водоемов появится уникальный вольер, где одновременно будут экспонироваться три вида животных: жирафы, зебры, страусы", - рассказал Трантин.

Кроме того, будет сформирована "Долина слонов" на территории Шулявской балки. "Там будет два вольера - для самок, и для самцов. Тогда мы сможем наконец привезти нашему слону "девочку". Будет построена и новая современная зона для бегемотов и носорогов, которых мы впоследствии сможем привезти", - отметил директор зоопарка.

Также в Киевском зверинце будет открыта новая экспозиция с пингвинами, реконструированный и усовершенствованный остров хищников и авиарий, появится новый вольер с хорошими условиями для всех приматов. Такими, которые на сегодня имеет горилла Тони, для которой был обустроен вольер за средства Хайден Панетьери.