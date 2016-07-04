В Киеве сын почти 10 лет снимал пенсию умершего отца

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в 2003 году частный нотариус Киевского городского нотариального округа удостоверил доверенность, которой пенсионер уполномочил своего сына получать разного рода социальные выплаты, в том числе и пенсию. С того времени мужчина получал все денежные средства, которые поступали на карточные счета его отца.

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В 2005 году пенсионер умер, данный факт был зарегистрирован по заявлению сына управлением юстиции Донецкой области. «Однако и после этого мужчина продолжал снимать пенсию отца с его карточного счета. Кроме того, каждый раз, когда заканчивался срок действия карточного счета, киевлянин обращался в одиниз филиалов столичного банка, где, путем обмана банковских работников, получал новые карточки пенсионного счета», - говорится в сообщении.

В результате с 2005 года злоумышленник незаконно завладел денежными средствами на общую сумму более 200 тыс. грн, чем нанес ущерб государству в особо крупных размерах. Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК Украины.