Сегодня начнет работу первый в столице муниципальный велопрокат

Об этом сообщает 112.ua.

По его словам, прокат байков пока будет работать в тестовом режиме.

"Презентация состоится сегодня в обед. Локации проката находятся по всему Киеву, в общем, есть 8 локаций с муниципальным велопрокатом. Работает преимущественно он с 8 часов утра до 8 часов вечера", – сказал корреспондент.

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По словам велосипедиста Андрея Маловацкого, "для того, чтобы воспользоваться прокатом, нужно пройти все пункты регистрации на сайте".

"Если возникают какие-то сложности, можно звонить в call-центр по телефонам горячих линий. Также нужно установить соответствующее приложение на смартфон. Потом нужно будет с телефона отсканировать код, который находится на багажнике велосипеда или ввести индивидуальный номер велосипеда", – пояснил велосипедист.