На территории музея истории Украины открыли восстановленную лестницу

Кличко отметил, что каждый киевлянин хочет, чтобы наш город выглядел красивым, современным и в то же время сохранял свою историю и архитектуру. А территория Национального музея истории Украины, расположенного на Старокиевской горе, – это уникальное место исторического наследия, которое сочетает остатки защитных валов города Владимира, фундамент Десятинной церкви, остатки фундамента княжеских дворцов – Град Владимира. Поэтому в апреле на заседании проекта совместного действия «Сделаем вместе» была обсуждена инициатива по благоустройству территории музея истории. По состоянию на сегодня, в рамках первой очереди благоустройства, кроме восстановления гранитных ступеней, уже укрепили подпорную стену склона, восстановили гранитный забор с чугунными вставками, который отделяет фундамент Десятинной церкви от ул. Владимирской, восстановили старинные фонари. Реконструкцию всей территории Национального музея Украины планируется завершить до конца августа.

Мэр поблагодарил меценатов за вклад в сохранение исторического наследия Киева, в частности восстановление лестниц. Ведь лестницы были реконструированы в рамках социального проекта «Сделаем вместе», к участию в котором столичная власть для благоустройства города привлекает меценатов.

«В начале 2000-х годов мне поступило предложение принять участие в восстановлении Михайловского собора и отреставрировать скульптуру Архистратига Михаила, защитника нашего города. Я сегодня с удовольствием прохожу с детьми мимо Михайловского Златоверхого и говорю: «Мы сделали вклад, чтобы восстановить собор и скульптуру Архистратига Михаила», – отметил Кличко. – И такое стремление должно быть у каждого из нас – делать пространство вокруг лучше и краше. Ведь Киев – это город, в котором мы живем и в котором будут жить наши дети и следующие поколения. Нужно беречь наше историческое наследие и любить свой город не только на словах», – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что в ближайшее время будут открыты новые лестницы с Пейзажной аллеи до урочища Кожемяки.