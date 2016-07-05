В Киеве конфликт между двумя мужчинами возле торгового центра завершился стрельбой - полиция

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, информация в правоохранительные органы поступила от очевидцев, которые заявили, что возле ТРЦ на улице Луначарского произошел конфликт между мужчинами и были слышны выстрелы.

На место происшествия прибыли сотрудники Днепровского управления полиции, которые опросили администрацию заведения и свидетелей происшествия. Предварительно установлено, что правонарушители применили травматическое оружие.

Читайте такжеВ Киеве конфликт между водителями завершился стрельбой

Информация о пострадавших проверяется.

Сведения об этом факте зарегистрированы в журнале единого учета Днепровского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, которые могут быть к нему причастны.