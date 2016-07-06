Кличко перестроит зоопарк по европейским стандартам - эксперт
После того как 4 июля Виталий Кличко презентовал концепцию развития киевского зоопарка, тема столичного зверинца снова вернулась на первые полосы газет. Однако, если еще два года назад зоопарк был эпицентром плохих новостей, то теперь он фактически получил второе дыхание.
По словам исполнительного директора АП «POLITCONSULTANT.org» Николая Волгова, из-за некомпетентного предыдущего руководства киевский зоопарк буквально оказался на грани закрытия. «Давайте вспомним, что было лет пять назад, − предлагает Николай Волгов. – Тогда небезразличные сотрудники «слили» в СМИ информацию о смерти слона, которого били током и кормили мясом, хотя это животное травоядное. Естественно, что после таких издевательств Киев вычеркнули из списка обмена животными, а в 2010 году вообще признали одним из пяти худших в мире», – напомнил эксперт.
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Николай Волгов констатирует, что запущенность этого зоопарка фактически не имеет в мире аналогов. «Сложно провести хоть какую-то историческую параллель, потому как ситуация с киевским зоопарком действительно страшная. Даже зоопарк Фридрихсфельде в Восточной Германии был в более приличном состоянии после крушения Берлинской стены, чем киевский зоопарк после предыдущей власти. Слава Богу, Виталий Кличко действительно взялся реанимировать зверинец, превратив его из концлагеря для животных в современный европейский зоопарк», – заявил Николай Волгов.
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Эксперт также отмечает, что благодаря принципиальной позиции Мэра главный зверинец столицы удалось вернуть в Международную систему видов животных. «В 2014 году Виталий Кличко сменил директора зоопарка, и это дало свой результат. Буквально за год погасили долг в 10 миллионов гривен, ввели прозрачную систему закупки кормов, электронный билет, а зоопарк вернули в Международную систему видов животных. Этого конечно не достаточно, но откровенно говоря, если городские власти доведут до конца предложенный Виталием Кличко проект, то это превратит Киевский зоологический парк в один из лучших в Европе».