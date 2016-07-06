Кличко перестроит зоопарк по европейским стандартам - эксперт

По словам исполнительного директора АП «POLITCONSULTANT.org» Николая Волгова, из-за некомпетентного предыдущего руководства киевский зоопарк буквально оказался на грани закрытия. «Давайте вспомним, что было лет пять назад, − предлагает Николай Волгов. – Тогда небезразличные сотрудники «слили» в СМИ информацию о смерти слона, которого били током и кормили мясом, хотя это животное травоядное. Естественно, что после таких издевательств Киев вычеркнули из списка обмена животными, а в 2010 году вообще признали одним из пяти худших в мире», – напомнил эксперт.

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Николай Волгов констатирует, что запущенность этого зоопарка фактически не имеет в мире аналогов. «Сложно провести хоть какую-то историческую параллель, потому как ситуация с киевским зоопарком действительно страшная. Даже зоопарк Фридрихсфельде в Восточной Германии был в более приличном состоянии после крушения Берлинской стены, чем киевский зоопарк после предыдущей власти. Слава Богу, Виталий Кличко действительно взялся реанимировать зверинец, превратив его из концлагеря для животных в современный европейский зоопарк», – заявил Николай Волгов.

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Эксперт также отмечает, что благодаря принципиальной позиции Мэра главный зверинец столицы удалось вернуть в Международную систему видов животных. «В 2014 году Виталий Кличко сменил директора зоопарка, и это дало свой результат. Буквально за год погасили долг в 10 миллионов гривен, ввели прозрачную систему закупки кормов, электронный билет, а зоопарк вернули в Международную систему видов животных. Этого конечно не достаточно, но откровенно говоря, если городские власти доведут до конца предложенный Виталием Кличко проект, то это превратит Киевский зоологический парк в один из лучших в Европе».​