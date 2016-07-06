В Киеве автомобиль посольства России попал в ДТП (фото)
14:13, 06 июля 2016Киев
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ДТП произошло поздно вечером 5 июля на Севастопольской площади в Киеве.
Водитель автомобиля Volkswagen с дипломатическими номерами посольства РФ совершил столкновение с попутным внедорожником Mitsubishi, передает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что обошлось без пострадавших, автомобили получили незначительные повреждения.
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