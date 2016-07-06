Луценко представил нового руководителя прокуратуры Киева

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в мероприятии приняли участие мэр города, руководители правоохранительных и судебных органов столицы.

Представляя новоназначенного главу столичной прокуратуры, Луценко обратил внимание на критический уровень преступности в столице и подчеркнул важность скоординировать усилия всех силовых структур по его снижению.

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Генеральный прокурор Украины также отметил, что среди первоочередных задач органов столичной прокуратуры является проведение тщательного пересмотра всех существующих и закрытых уголовных производств, которые касаются деятельности предыдущей городской власти.

«В «киевском водохранилище» водится «крупная рыба» и в этом хранилище, в прямом смысле, было похоронено много дел и не только по «космической команде», - сказал Луценко.

Генпрокурор также поставил задачу проверить деятельность всех коммунальных предприятий города. «Те, кто ограбили столицу на миллиарды, должны быть наказаны, независимо от того, где они находятся», - подчеркнул он.

Во время своего выступления Луценко также напомнил о начале проверки прокуроров на добродетель. «Я буду защищать каждого честного прокурора, но не тех, кто хочет заниматься здесь бизнесом или имеет незадекларированное имущество. Такие прокуроры должны освободить место для тех, кто не имеет таких замечаний», - подчеркнул Луценко.

Подытожив мероприятие, генпрокурор выразил надежду на принципиальную и наступательную работу органов столичной прокуратуры по возвращению званию прокурора высокого уровня общественного доверия.

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«Я ожидаю решительных и наступательных действий, в первую очередь, в борьбе с коррупцией, чтобы каждый киевлянин почувствовал, что в стране происходят изменения», - отметил Луценко.

Как известно, Луценко с приходом в ГПУ уволил Говду с должности заместителя генпрокурора при Викторе Шокине.