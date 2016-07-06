В Киеве в ночь на 7 и 9 июля работа метро будет продлена
16:23, 06 июля 2016Киев
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В Киеве в ночь на 7 июля работа метрополитена будет продлена на два часа, а в ночь на 9 июля – на один час.
После концерта возможны ограничения на вход для пассажиров на ряде станций / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.
Решение принято для того, чтобы посетители фестиваля «Uparк – Festival», который состоится на НСК «Олимпийский», могли комфортно добраться до дома.
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В зависимости от пассажиропотока после концерта возможны ограничения на вход для пассажиров станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
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