В Киеве в ночь на 7 и 9 июля работа метро будет продлена

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Решение принято для того, чтобы посетители фестиваля «Uparк – Festival», который состоится на НСК «Олимпийский», могли комфортно добраться до дома.

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В зависимости от пассажиропотока после концерта возможны ограничения на вход для пассажиров станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».