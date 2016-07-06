Кличко надеется, что новый прокурор Киева сможет привлечь к ответственности тех, кто "грабил столицу"

Об этом мэр Киева заявил во время представления Генпрокурором Украины нового прокурора столицы Романа Говды.

«Я хочу пожелать вам удачи и сил, ведь от вашей работы зависит наш общий успех. Киевская община ожидает от вас эффективной работы. И я со стороны городской администрации гарантирую вам полную поддержку: мы готовы предоставлять всю необходимую информацию и свою помощь. Мы уже передали в прокуратуру города материалы о столичных коррупционерах, и, надеюсь, вы сможете привлечь к ответственности лица, которые грабили столицу», – подчеркнул Кличко, обращаясь к новоназначенному прокурору города.

Мэр Киева подчеркнул, что для городской власти борьба с коррупцией – приоритетное направление.

«Мы делаем все для того, чтобы исключить коррупционные деяния в столице. И нам уже есть о чем отчитываться в Киеве. В прошлом году, мы в частности, увеличили поступление в городской бюджет на 30%: мы открыли тендеры и аукционы, приняли прозрачный бюджет и открыли для общины все поступления и расходы с него. Мы делаем все максимально прозрачно и открыто. Все эти мероприятия стали реальной преградой для коррупции в работе городской администрации», – отметил Кличко.

В качестве примеров устранения коррупционной составляющей в работе коммунальных предприятий Виталий Кличко привел работу КП «Киевский зоопарк» и «Фармация». «Столичный зоопарк получал убытки около 10 млн гривен в год. Сейчас он не только избавился от долгов, но и получил прибыль в 3 млн грн. В 2013-м году убытки «Фармации» составляли 25 млн, сейчас прибыль составляет 8 млн. Очевидно, что раньше эти деньги оседали в карманах коррупционеров», – рассказал мэр Киева.

Кличко также добавил, что каждый коррупционер, без исключений, должен получать должное законное наказание, тогда и борьба с коррупцией будет более эффективной.

«Должна быть налажена эффективная система сдерживания для тех, у кого есть соблазн совершать коррупционные действия. Коррупционеры должны получать должное наказание. И в этом направлении у нас большие ожидания от городской прокуратуры», – отметил Кличко.