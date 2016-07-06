Луценко назначил Дмитрия Чибисова прокурором Киевской области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

На мероприятии также присутствовали председатель Киевской облгосадминистрации, председатель Киевского областного совета, представители правоохранительных органов области, руководители местных прокуратур.

Луценко подчеркнул необходимость восстановления доверия общества к деятельности органов прокуратуры, что возможно из-за расследования резонансных и хорошо известных в регионе проблем, касающихся незаконной добычи песка, наркоторговли, функционирования незаконных свалок, игорного бизнеса, незаконного строительства и т.п.

Читайте такжеЛуценко представил нового руководителя прокуратуры Киева

«Для того, чтобы вернуть доверие граждан к органам прокуратуры, – нужно вытащить руки из бизнеса и начать проводить настоящее расследование резонансных дел. Например, таких как незаконные застройки в хорошо известных элитных районах Киевской области», - отметил генпрокурор.

Луценко предупредил о проведении проверки личного состава органов прокуратуры на добродетель.

Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости скоординированных действий в преодолении преступных проявлений совместно с сотрудниками МВД, СБУ, ГФС и другими правоохранительными органами.

Как отмечается в сообщении ГПУ, Чибисов (1978 года рождения) работает в органах прокуратуры с 2000 года. Занимал, в частности, должности заместителя прокурора Оболонского района Киева, Переяслав-Хмельницкого межрайонного прокурора Киевской области, заместителя прокурора Киевской области, прокурора Черниговской области, начальника отдела надзора за соблюдением законов органами налоговой милиции управления надзора за соблюдением законов в уголовных производствах прокуратуры Киевской области.