СБУ задержала следователя киевской полиции, требовавшего взятку в $15 тысяч
09:40, 07 июля 2016Киев
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Следователя Голосеевского управления киевской полиции задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.
В Киеве задержали полицейского-взяточника / Иллюстрация УНИАН
Как сообщает пресс-центр СБУ, вымогатель требовал 15 тысяч долларов от жителя столицы за закрытие уголовного производства относительно фиктивного предпринимательства и присвоения и растраты имущества. Также за эти деньги полицейский обещал вернуть вещественные доказательства, изъятые в ходе следствия.
Правоохранители задержали капитана полиции во время получения части взятки в размере 8500 евро.
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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
Продолжаются следственные действия.
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