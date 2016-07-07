СБУ задержала следователя киевской полиции, требовавшего взятку в $15 тысяч

Как сообщает пресс-центр СБУ, вымогатель требовал 15 тысяч долларов от жителя столицы за закрытие уголовного производства относительно фиктивного предпринимательства и присвоения и растраты имущества. Также за эти деньги полицейский обещал вернуть вещественные доказательства, изъятые в ходе следствия.

Правоохранители задержали капитана полиции во время получения части взятки в размере 8500 евро.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия.