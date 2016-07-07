Депутат-радикал Мосийчук попал в ДТП, после которого раскритиковал полицию Киева

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

"Вчера около 19.30 попал в небольшое ДТП на проспекте Победы возле цирка. Для выяснения обстоятельств ДТП и степени виновности участников вызвали полицию", - говорится в его сообщении.

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Он рассказал, что два часа ждали полицию. "Кончилось это тем, что нам пришлось самим остановить экипаж патрульной полиции, который двигался мимо места ДТП. После этого оформление ДТП продолжалось еще две с половиной (!!!) часа", - выразил возмущение Мосийчук.

По его словам, с такими реформами страна еще лет двадцать будет приближаться к уровню полиции Зимбабве.

Ранее народный депутат из фракции «БПП» Олег Барна в Харьковской области попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь из зоны АТО.