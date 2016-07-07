Джамала получила знак отличия "Почетный гражданин Киева" (фото)

11:38, 07 июля 2016
Киев
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Сусана Джамаладинова, известная как певица Джамала, выигравшая в этом году конкурс "Евровидение", получила лично из рук городского столицы Виталия Кличко знак отличия "Почетный гражданин Киева".

facebook.com/jamalaofficial

Как передает корреспондент УНИАН, произошло это в начале заседания Киевсовета.

Кличко напомнил, что решением Киевсовета от 26 мая с.г. за выдающиеся особые заслуги в развитии культуры и за активную общественную деятельность Джамале присвоено звание «Почетный гражданин Киева».

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Джамала поблагодарила за награду и спела отрывок песни - гимна столицы Украины "Як тебя не любити, Києве мій".

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