Джамала получила знак отличия "Почетный гражданин Киева" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, произошло это в начале заседания Киевсовета.

Кличко напомнил, что решением Киевсовета от 26 мая с.г. за выдающиеся особые заслуги в развитии культуры и за активную общественную деятельность Джамале присвоено звание «Почетный гражданин Киева».

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Джамала поблагодарила за награду и спела отрывок песни - гимна столицы Украины "Як тебя не любити, Києве мій".