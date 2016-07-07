Киевсовет обеспечил две общественные организации финансированием из городского бюджета

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 84 из 98 зарегистрированных в зале депутатов.

Этим решением внесены изменения в городскую целевую программу «Социальное партнерство» на 2016-2018 годы и порядка отбора организаций для предоставления финансовой поддержки из бюджета города Киева, утвержденных решением от 11 февраля 2016 года №89/89.

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В частности, увеличен общий объем финансирования программы «Социальное партнерство» на 3,9 млн грн. Бюджетные средства, которые будут предоставляться соответствующим организациям, могут быть использованы на оплату аренды земли и коммунальных услуг.

По информации Киевсовета, центр «Наши дети» функционирует в столице с 2007 года как инновационный проект по защите прав детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Он сотрудничает с городскими социальными службами и оказывает комплексную социальную, психологическую, педагогическую, медицинскую и другие виды помощи на стационарной основе детям, которые в ней нуждаются. В течение 2015 года в Центре находились 73 ребенка школьного и дошкольного возраста. Имея статус неприбыльной организации, она не может получать прибыль и, соответственно, лишена возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги.

При содействии Фонда «Асперн», который функционирует в Дарницком районе столицы, открыто общежитие для временно проживания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; создан центр социально-психологической реабилитации детей; открыто заведение допрофессиональной подготовки и профессиональной ориентации наиболее социально уязвимых групп детей и молодежи.

Как и центр «Наши дети», фонд «Асперн» имеет статус неприбыльной организации, не может получать прибыль и лишен возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги.