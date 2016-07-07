В Киеве Московский проспект переименовали в Степана Бандеры

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Киевсовета.

«За» проголосовали 87 из 97 зарегистрировавшихся депутатов.

Проект решения был представлен на рассмотрение как неотложный и внесен в повестку дня по инициативе Киевского городского головы.

По словам заместителя городского головы-секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, документ включает переименование всего двух проспектов и пяти улиц. В то же время при согласовании документа во время процедуры его подготовки к рассмотрению на заседании, проект получил замечания, касающиеся двух из семи пунктов переименований. Несмотря на это, Прокопив предложил голосовать за проект без двух соответствующих пунктов.

Таким образом, был снят вопрос переименования проспекта Генерала Ватутина, который предлагалось назвать именем Романа Шухевича, а также улицы Ванды Василевской – в улицу Всеволода Змиенко.

Согласно принятому сегодня решению, новые названия получили: улица Кутузова – теперь это улица Генерала Алмазова, переулок Кутузова - переулок Евгения Гуцало, улица Баумана - улица Януша Корчака, улица Суворова – теперь улица Михаила Омельяновича-Павленко.

Читайте такжеВ Киеве в рамках декоммунизации осталось переименовать 10 улиц - КличкоРанее Комиссия по вопросам наименований рекомендовала Кличко внести в представления Киевсовета о переименовании 4-х улиц и 2 проспектов и переулке.

В частности, ул. Баумана в ул. Януша Корчака, ул. Ванды Василевской в ул. Змиенко, ул. Кутузова в ул. Генерала Алмазова, ул. Суворова в ул. Михаила Емельяновича-Павленко, пер. Кутузова в пер. Евгения Гуцало, проспект Ватутина в проспект Романа Шухевича и проспект Московский в проспект Степана Бандеры.