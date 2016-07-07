Кличко: бюджетный комитет Рады прислушался к нашему обращению и отклонил законопроект об акцизах
Бюджетный комитет парламента после обращения Киевского городского головы, мэров городов Украины и председателя Антимонопольного комитета Украины отклонил законопроект об акцизах, которым предлагалось изымать из местных бюджетов 30% акциза на торговлю нефтепродуктами.
Об этом во время заседания Киевсовета заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Хочу сообщить, что вчера – после донесения моей позиции, как мэра столицы, коллег из других городов и позиции председателя Антимонопольного комитета Украины – бюджетный комитет парламента прислушался и отклонил законопроект об акцизах. Я убежден, что такие «законодательные инициативы» идут вразрез с принципами децентрализации», – подчеркнул Виталий Кличко.
Мэр столицы отметил, что проектом закона предусматривалось, что местные бюджеты будут дополнительно изымать 30% акциза на торговлю нефтепродуктами и направлять эти средства в областные бюджеты на ремонт дорог.
«Это вообще странная «экономика», когда и так у городов забирают столько собранных денег!», – подчеркнул Кличко.