Кличко: бюджетный комитет Рады прислушался к нашему обращению и отклонил законопроект об акцизах

Об этом во время заседания Киевсовета заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Хочу сообщить, что вчера – после донесения моей позиции, как мэра столицы, коллег из других городов и позиции председателя Антимонопольного комитета Украины – бюджетный комитет парламента прислушался и отклонил законопроект об акцизах. Я убежден, что такие «законодательные инициативы» идут вразрез с принципами децентрализации», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что проектом закона предусматривалось, что местные бюджеты будут дополнительно изымать 30% акциза на торговлю нефтепродуктами и направлять эти средства в областные бюджеты на ремонт дорог.

«Это вообще странная «экономика», когда и так у городов забирают столько собранных денег!», – подчеркнул Кличко.