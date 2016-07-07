Вкладчикам банка "Хрещатик" выплатили 2,5 миллиарда – заместитель Кличко

Об этом, со ссылкой на оперативные данные, сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Он поблагодарил представителей Фонда и заверил, что КГГА и в дальнейшем будет держать этот вопрос на контроле.

«Мы приложили все усилия, чтобы киевляне не оставались наедине с проблемами, возникшими из-за неплатежеспособности банка «Хрещатик». И мне очень приятно, что из 2 млрд 780 млн грн осталось выплатить только 220 млн грн. Я верю, что в ближайшее время остальные выплаты будут осуществлены и люди получат свои деньги», – комментирует Плис.

Что касается выплат киевлянам, чьи вклады превышали 250 тыс. грн, то этот вопрос должен рассматриваться в законном порядке – убежден первый заместитель председателя КГГА.

«Нам удалось минимизировать риски для рядовых киевлян, и это свидетельствует о том, что вертикаль местной власти работает слаженно и согласовано между собой и со всеми исполнительными органами», – подчеркнул Плис.