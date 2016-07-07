Киевсовет запретил повышение тарифов на коммунальные услуги
Киевсовет запретил всем структурам и подразделениям коммунальных предприятий столицы начислять плату за жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения, внесенный на рассмотрение сегодняшнего заседания Киевсовета как неотложный, проголосовали 75 из 93 депутатов.
Проект решения «Об установлении моратория (запрета) на введение с 1 июля действия повышения тарифов для населения на ЖКУ в г. Киеве» был подготовлен и представлен в Киевсовете председателем фракции «Единство», бывшим городским головой столицы Александром Омельченко.
По его словам, если ввести новые тарифы, то более 20% из бюджета каждой семьи будет тратиться на оплату услуг даже при субсидиях.
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«В Европе, в самой дорогой стране - Германии, 12,5% бюджета немецкой семьи уходит на коммунальные услуги. Это при том, что заработная плата ежемесячная в 24 раза там выше в евро, чем наша здесь в гривне», - подчеркнул Омельченко.
Он подчеркнул, что предложение введения новых тарифов статистически превратит 9 миллионов семей, которые в Украине будут пользоваться так называемыми «льготами», в нищих.
Омельченко сообщил, что на сегодняшний день в судах Киева находятся 17 тыс. дел о неуплате за услуги, предоставленные по тарифам, которые действовали до последнего решения НКРЭКУ.
Экс-глава Киева напомнил, что 30 мая Верховный суд Украины обратился в Конституционный суд с просьбой дать разъяснения статей Основного закона относительно права создания такой комиссии как НКРЭКУ и ее права на установление тарифов.
«Сомнения у Верховного суда есть? Есть! Ответ даст КС. У нас тоже есть сомнения», - сказал Омельченко.
Он отметил, что сейчас не понятно, на каком основании НКРЭКУ установила тарифы и дату их введения.
«В положении о НКРЭКУ нет права устанавливать тарифы, а тем более устанавливать срок – с 1 июля. У них есть в положении только право оценочную характеристику себестоимости давать тарифам и их сопровождение, а не устанавливать их дату», - заявил Омельченко.
Он призвал всех депутатов поддержать проект.
«При условии, если решение поддержит более двух третей депутатов – это дает основания 100% городскому голове подписать решение и дает гарантии всем без исключения в Киеве правоохранительным органам считаться с решением сессии, депутатов, которым киевляне вручили свою судьбу», - подчеркнул экс-глава столицы.
Он также напомнил, что Киев является образцом для других городов Украины.
«И я убежден, что на следующей неделе все городские, крупные областные центры примут такие же решения. Ибо, подписывая такое решение, городской голова Киева, который является президентом Ассоциации городов Украины, подаст пример. И я убежден, что АГУ поддержит по всей Украине наше решение», - добавил Омельченко.