В центре Киева застрелили мужчину на пороге собственной квартиры - полиция

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что мужчина 1977 года рождения скончался в результате огнестрельного ранения в спину, которое он получил возле дверей своей квартиры.

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По словам очевидцев, погибший накануне убийства употреблял алкогольные напитки. Около 4 часов утра его видели в супермаркете, где он покупал спиртное.

В настоящее время полиция разыскивает убийц мужчины.