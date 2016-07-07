Большинство больниц столицы обеспечены автономными резервными источниками питания

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

«Сеть учреждений Департамента здравоохранения насчитывает 57 медицинских учреждений со стационарными отделениями. Из них 38 медицинских учреждений относятся к особой категории (операционные блоки, отделения реанимации и т. п) и подлежат оборудованию автономными источниками электроснабжения (дизель - генераторами). С 2006 до 2015 года в 22 лечебных учреждениях обеспечено бесперебойное электроснабжение: в 15 больницах – 20 стационарных дизель-генераторов, и в 7 учреждениях – 10 маломощных передвижных источников питания», – говорит Николай Поворозник.

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По его словам, средства предусмотренные Программой экономического и социального развития г. Киева, в 2016 году введено в эксплуатацию 4 дизель-генератора.

«Кроме того, до конца 2016 года в соответствии с программой запланировано установка дизель-генераторов в 3 медицинских учреждениях. Сейчас разработан проект распоряжения КГГА «Об определении заказчика работ по установке автономных источников электроснабжения в учреждениях здравоохранения» согласно которому запланировано оснащение дизель-генераторами еще 5 медицинских учреждений. Также, в рамках реконструкции зданий Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины запланирована установка дизель-генератора», – отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.