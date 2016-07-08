Кличко надеется, что парламент и правительство сделают цену на ЖКУ приемлемой для населения

Об этом говорится в комментарии мэра города относительно сегодняшнего решения Киевсовета о запрете осуществления начислений за ЖКУ по новым тарифам, которые НКРЭ объявила для введения с 1 июля.

Кличко отметил, в сегодняшнем решении Киевсовета говорится, что мораторий будет действовать до 1 октября. «И мы надеемся, что к этому времени и парламент, и правительство найдут способ сделать так, чтобы тарифы были справедливыми. Такими, которые люди смогут платить. Потому что сегодня очень многие люди не в состоянии платить по неимоверно большим счетам, что приведет к росту долгов населения и поставит под угрозу эффективную работу жилищно-коммунального хозяйства», - подчеркнул мэр.

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Он отметил, что механизм выполнения моратория проработает рабочая группа Киевсовета.

«Это была инициатива депутатов (решение о введении моратория - УНИАН). И все мы знаем, что вопрос повышения тарифов сегодня болезненный для населения. На предыдущем заседании, на прошлой неделе, Киевсовет также принял обращение к парламенту и правительству отменить постановление Кабмина 758 о повышении цен на газ для населения без индексации зарплат и пенсий. И мы на этом настаиваем», - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании депутаты Киевсовета проголосовали за решение «Об установлении моратория (запрета) на введение с 1 июля действия повышение тарифов для населения на ЖКУ в г.Киеве»: документ поддержали 75 из 93 депутатов.

Проект решения был подготовлен и представлен в Киевсовете председателем фракции «Единство», бывшим мэром столицы Александром Омельченко.