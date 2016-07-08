В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом в почти 500 миллионов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Участники конвертационного центра предоставляли услуги по выводу в теневой оборот средств государственных предприятий с использованием субъектов предпринимательской деятельности.

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Участники конвертационного центра предоставляли услуги по выводу в теневой оборот денег государственных предприятий с использованием субъектов предпринимательской деятельности. Во время обысков были изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности, банковские карточки, денежные средства в сумме 1,5 млн грн, ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, а также поддельные документы правоохранительных и других государственных органов на имя одного из организаторов конвертационного центра, а также другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность его участников.

Общий объем средств, выведенных из реального сектора экономики в течение 2015-2016 годов, составляет свыше 500 млн гривен. В настоящее время Государственной службой финансового мониторинга Украины заблокированы счета предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра.

Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.