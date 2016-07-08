В столице появился первый пешеходный переход на солнечных батареях

Об этом во время презентации проекта освещения пешеходных переходов и инспекции пилотного объекта в Святошинском районе заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

«Сегодня мы презентуем проект установки освещения пешеходных переходов, которое будет работать в ночное время. И первым освещение получил переход на улице Туполева. Это пилотный проект, и я предложил внести некоторые коррективы, в частности, обустроить повышенный переход, который заставит водителей снижать скорость. Эта система хорошо себя зарекомендовала, и она соответствует современным европейским стандартам безопасности пешеходов», – подчеркнул мэр столицы.

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Он отметил, что новый переход оборудован лампами, которые питаются от солнечных батарей.

«Эта современная технология позволяет нам сделать освещение даже там, где есть проблемы с подводом электросетей», – отметил Виталий Кличко и подчеркнул, что на реализацию проекта городские власти выделили 20 миллионов гривен.

«До конца года освещение будет на около 260-ти пешеходных переходах во всех районах столицы. Это, прежде всего, – безопасность киевлян. Потому что сегодня есть немало случаев дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы на нерегулируемых пешеходных переходах. И основная причина – недостаточное уличное освещение переходов в ночное время», – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева добавил, что при формировании перечня переходов, где будет установлено освещение, была учтена информация по аварийности на пешеходных переходах.

«Внедрение этого проекта позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, уменьшить количество ДТП с участием пешеходов. Ведь, прежде всего, мы должны заботиться о безопасности жителей Киева», – сказал Виталий Кличко.