Гройсман раскритиковал инициативу Киевсовета запретить повышение тарифов на коммунальные услуги

Об этом в ходе выступления в парламенте сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Насколько я знаю, мораторий на тарифы на тепло в Киеве установлен до 1 октября. У меня есть серьезное сообщение на этот счет: до 1 октября никто тепло вырабатывать не будет. Я не знаю, зачем было принято такое решение. Я был мэром, и я понимаю, о чем идет речь, - сказал глава правительства. - Позиция номер два: принятое решение - это решение Киева. У них только бюджет развития - порядка 4 млрд грн. Если они хотят взять из бюджета миллиарды гривен, чтобы компенсировать тарифы, - их право. У них достаточно средств, которые они могут использовать. Но я должен отметить: в Киеве достаточно элитной недвижимости. И если горсовет хочет компенсировать за счет бюджета цены на газ для элитных домов - пожалуйста, это их право. Я бы на их месте делал бы проекты энергоэффективности: модернизацию теплотрасс, замену котельных, уменьшение расходов (ресурсов - УНИАН), повышение качества питьевой воды, утепление домов. Это имело бы хороший эффект, сделало бы Киев энергоэффективным. Но в остальном это их решение, они за него отвечают».

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Кроме того, Гройсман подчеркнул, что правительство не будет чинить препятствий, если власти Киева найдут источник поставок дешевого газа в город. «Если есть где-то газ дешевле и горсовет может его импортировать, мы будем только приветствовать и поддерживать такое решение, - сказал он. - Тарифы на тепло, горячую и холодную воду и другие услуги подают коммунальные предприятия Киева и других городов. Правительство к этому отношения не имеет. Мы поставили предельную цену на газ. Если Киев знает, где купить газ дешевле, - пусть покупает, мы только поприветствуем. Наше постановление говорит о том, что газ дороже 6879 грн (за тысячу кубометров - УНИАН) быть не может, а дешевле - пожалуйста. Найдете - пожалуйста. Это их (городских властей - УНИАН) выбор».

Как сообщал УНИАН, Киевсовет 7 июля запретил всем структурам и подразделениям коммунальных предприятий столицы начислять плату за жилищно-коммунальные услуги по новым, повышенным тарифам. Решение предусматривает мораторий до 1 октября 2016 года на введение в действие повышенных цен и тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги. Также запрещаются начисления по расчетам с 1 июля и взыскание с населения столицы пени за несвоевременное внесение платы за ЖКУ.