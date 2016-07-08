Кличко: Повышение тарифов увеличит долги населения вдвое, это может привести к коллапсу сферы ЖКХ

Об этом в комментарии журналистам заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Повышение тарифов может привести к коллапсу жилищно-коммунальной сферы. На сегодняшний день долги по оплате жилищно-коммунальных услуг только в Киеве составляют более 1 миллиарда гривен. Существует большая угроза, что из-за повышения тарифов задолженность может вырасти вдвое, а это – путь к коллапсу ЖКХ», – отметил мэр, передает пресс-служба КГГА.

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«Поднятие тарифов сегодня самый болезненный вопрос для населения. И наша задача сделать так, чтобы люди могли оплачивать счета. Тарифы повышаются, но ведь пенсии и зарплаты остаются на том же уровне. Мы обратились к парламенту и правительству отменить постановление 758 и пересмотреть тарифы. Мораторий, принятый Киевсоветом, будет действовать до 1 октября, надеюсь, что до этого времени парламент и правительство найдут способ сделать так, чтобы тарифы были справедливыми», – подчеркнул мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что сегодня бюджет ни одного города не сможет выдержать возмещение разницы в тарифах.

«Сегодня проблема тарифов, которые устанавливает местная власть, пытаются переложить именно на ее плечи. Бюджет ни одного города, и столицы тоже, не выдержит нагрузки, если мы своими силами будем компенсировать эту разницу в тарифах. Правительство уже отменило компенсацию за проезд льготников в киевском транспорте. И сегодня столичный бюджет возмещает эти средства перевозчикам, а большое количество людей может передвигаться по городу бесплатно», – отметил мэр.